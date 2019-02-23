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Гройсман похвастался, что минималка в Украине уже эквивалентна 150 долларам

Гройсман похвастался, что минималка в Украине уже эквивалентна 150 долларам

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"... минимальная зарплата была около 50 долларов, а теперь 150 долларов. Рост - втрое", - сказал Владимир Гройсман.

Такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

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"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад ...", - добавил премьер.

Напомним, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за прошлый год выросла на 24,8% по сравнению с 2017 годом, тогда как потребительские цены - на 10,9%.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Украина, Владимир Гройсман
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