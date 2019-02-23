Филарет призвал главу УГКЦ не проводить литургию в соборе Святой Софии

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Патриарха Филарета в Facebook.

"Проведение Украинской Греко-Католической Церкви паломничества и совершения Божественной литургии в соборе Святой Софии в г. Киеве может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине", - говорится в сообщении.

По мнению Патриарха, свершения греко-католическим духовенство Божественной литургии в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.

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"Патриарх Филарет также предположил, что это событие, с целью провокации, может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", - отмечается в сообщении.

Также, Патриарх Филарет выразил надежду, что Украинская Православная Церковь и Украинская Греко-Католическая Церковь и в дальнейшем будут развивать свои хорошие отношения в духе взаимоуважения и любви и совместно служить на благо украинского народа.

Напомним, Предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав встретились и договорились разработать дорожную карту углубления отношений двух церквей в различных сферах.