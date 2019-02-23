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Во Львове ищут взрывчатку на вокзале, автостанции и автозаправке

Во Львове ищут взрывчатку на вокзале, автостанции и автозаправке

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Во Львове сегодня утром неизвестный сообщил о минировании железнодорожного вокзала, автостанции и автозаправки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"В 10.35 аноним сообщил о минировании автовокзала на Стрыйской. Впоследствии поступило сообщение о минировании автозаправки. В 11.00 поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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На три локации выехали взрывотехники. Ведется проверка.

Напомним, из-за "минирования" с метро Харькова эвакуировали 50 человек.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция, взрывчатка
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