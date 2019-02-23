В МВД готовы уволить руководителей полиции, которых признают виновными в преступлениях против Майдана

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков готов освободить всех руководителей полиции, кого суды признают виновными в преступлениях, совершенных против майдановцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Авакова для "Зеркала недели".

Такое мнение Аваков выразил относительно заявления руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка о том, что 10 человек, в отношении которых вынесены официальные подозрения в связи с причастностью к преступлениям, совершенным против майдановцев по-прежнему занимают руководящие должности в полиции.

"Мне неизвестно, есть подозрения или нет. Если Горбатюк, который четыре года расследует это дело, имеет доказательные основания, он должен поступить как профессионал. Вынести решение об освобождении от должности, об объявлении подозрения и его обеспечения. Подозрение подается в суд, суд принимает решения. Мы его выполняем. Но Горбатюк просто говорит: нам, мол, известно, что прапорщик Петренко, якобы по заявлениям активистов, может быть причастен к таким-то преступлений. Пусть процессуально доведет дело до конца, и по решению суда мы всех ,на кого укажут, устраним. Поэтому к Горбатюку и его словам я доверия не чувствую", заявил Аваков.

"Горбатюк годами заявляет, что ему МВД препятствует в расследовании. Как именно? Еще в апреле 2014-го я на совместной пресс-конференции с главой СБУ Наливайченко и генпрокурором Махницким обнародовал все данные, которые были на тот момент, включая информацию об участии" черного "Беркута" в расстреле "Небесной Сотни". В мае того же года это дело забрала Генеральная прокуратура, и мы больше не имеем никакого отношения к его расследованию. А на тот момент уже все было ясно. Был список "черного" Беркута ", все они были арестованы. После чего прокуратура половину их отпустила", сообщил глава МВД.

На упрек журналиста о том, что беркутовцев отпустили при содействии сотрудников полиции, Аваков ответил: "Утверждать можно все что угодно, должны быть доказательства. Мы их всех задержали. Их привезли, держали в киевском управлении милиции, потом собрались" беркутята ", человек 30, постояли, помитинговали. Мы предлагали "закрыть" всех. Прокуратура арестовала трех, остальные отпустила".

Напомним, управление специальных расследований Генпрокуратуры предварительно планирует завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта.