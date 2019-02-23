Аваков: кровавое побоище в Княжичах произошло из-за непрофессионализма полиции

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что кровавое побоище в Княжичах Киевской области 4 декабря 2016 года, когда в перестрелке погибли 5 правоохранителей, произошло из-за непрофессионализма полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Авакова для "Зеркала недели".

"Скажу коротко: первопричина - непрофессионализм. Периодически такое случается. В последнее время - реже. Но чаще, чем хотелось бы. Реформа такой огромной и сложной системы как МВД - вещь деликатная и болезненная. От бывшего милицейского состава в полиции осталось 56%. Одни критикуют нас за то, что осталось слишком много "бывших", другие - что вымыли квалифицированные кадры. Реформа - сложный процесс, и он неотделим от других процессов в обществе", сообщил Аваков.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По результатам служебного расследования инцидента в Княжичах 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволенные с Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

Генеральная прокуратура Украины 17 мая 2018 завершила досудебное расследование в уголовном производстве по перестрелке и предоставила подозреваемым и их защитникам для ознакомления материалы дела.