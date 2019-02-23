Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 20:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
32565
Версия для печати

Аваков о Порошенко: я ему не соратник

Аваков о Порошенко: я ему не соратник

Арсен Аваков

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Я не в конфликте с Президентом Украины Петром Порошенко, хотя я ему и не соратник. Об этом заявил интервью DT.UA глава МВД Арсен Аваков, передает УНН.

"Я не в конфликте с Порошенко, хотя я ему и не соратник. Я это уже говорил и повторю. У меня с ним нормальный производственный контакт. Мы с ним в постоянном диалоге, но мы в разных партиях. Он много сделал для страны и много чего не сделал", - сказал Аваков.

Он также добавил, что Коломойский не предлагал ему союз против Порошенко.

"С Коломойским я общаюсь так же, как и с Ахметовым и Пинчуком. Я со всеми в коммуникации, иначе невозможно. Но нет никакого альянса ни с Коломойским, ни с Ахметовым, ни с Тимошенко, ни с Порошенко. Ни у меня, ни в партии", - отметил министр.

Ранее министр внустришних дел Украины Арсений Аваков отметил, что спекуляции на тему его отношений с Президентом Украины Петром Порошенко основаны на фантазиях.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Украина, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.