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Тела туристов, погибших на горе Поп Иван, не могут спустить из-за непогоды

Тела туристов, погибших на горе Поп Иван, не могут спустить из-за непогоды

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня, в 11:10 поисково-спасательная группа ГСЧС прибыла на спасательный пост на гору Поп Иван для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших. Однако, вынуждена ждать улучшения погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В настоящее время (по состоянию на 11:10) поисково-спасательная группа ГСЧС вместе с туристами ожидают улучшения погодных условий для начала спуска. В горах наблюдается осложнение погодных условий: температура воздуха 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость снежные переметы иногда достигают 1,5-2 метров", - говорится в сообщении.

Также, для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы привлечены спасатели Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского ПРВ СПРЧ АРЗ СП в количестве 34 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.

Источник: УНН
Теги: Украина, спасатели, ГСЧС
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