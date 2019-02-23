Тройное "минирование" во Львове: взрывчатку не нашли

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Полицейские не нашли взрывчатки на вокзале, автовокзале и заправке во Львове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

"Правоохранители проверили здание вокзала, автовокзала и заправки. Эвакуировали около 700 человек. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не было найдено", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Напомним, во Львове сегодня утром неизвестный сообщил о минировании железнодорожного вокзала, автостанции и автозаправки.

Как сообщал УНН, из-за "минирования" с метро Харькова эвакуировали 50 человек.