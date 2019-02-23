Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 20:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
6465
Версия для печати

Тройное "минирование" во Львове: взрывчатку не нашли

Тройное "минирование" во Львове: взрывчатку не нашли

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Полицейские не нашли взрывчатки на вокзале, автовокзале и заправке во Львове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

"Правоохранители проверили здание вокзала, автовокзала и заправки. Эвакуировали около 700 человек. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не было найдено", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве продолжают минировать метро

Напомним, во Львове сегодня утром неизвестный сообщил о минировании железнодорожного вокзала, автостанции и автозаправки.

Как сообщал УНН, из-за "минирования" с метро Харькова эвакуировали 50 человек.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, минирование, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.