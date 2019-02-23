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Россиянин пытался подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину

Россиянин пытался подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В пункте пропуска "Дольск" на Волыни гражданин России пытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы Украины. Военнослужащий от взятки отказался, а правонарушителю придется отвечать согласно украинскому законодательству, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, факт предоставления пограничнику Луцкого отряда неправомерной выгоды задокументировали сотрудники Управления внутренней и собственной безопасности "Север" Госпогранслужбы и Нацполиции. Взятку предлагал гражданин России. Он направлялся в Украину из Беларуси.

"Во время пограничного контроля 34-летний иностранец не мог внятно объяснить с какой целью следует в наше государство. Поэтому чтобы избежать излишней для него проверки и "решить" вопрос о своем беспрепятственном въезде в Украину россиянин предложил военнослужащему пограничной службы 90 долларов. От неправомерных средств пограничник отказался", - говорится в сообщении.

Сейчас отделом внутренней безопасности по Луцкому пограничному отряду направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, россиянин в Латвии пытался дать полицейскому миллион евро взятки.

Источник: УНН
Теги: взятка, Россия, Украина
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