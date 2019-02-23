Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 20:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6480
Версия для печати

"Желтые жилеты" снова протестуют в Париже

"Желтые жилеты" снова протестуют в Париже

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Париже в субботу, 23 февраля, проходит 15-ая акция сторонников "желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на французский телеканал BFM TV.

Несколько сотен сторонников движения "желтых жилетов" начали свое шествие от Триумфальной арки по Елисейским полям. Они планируют пройти через площадь Оперы Гарнье, Пале-Руаяль, площадь Вобан, мост Альма, а заключительной точкой, где пройдет митинг, станет площадь Трокадеро. Еще около 750 "желтых жилетов" расположились на лужайке замка Шамбор.

Все движение транспорта на Елисейских полях перекрыто в связи с акцией протеста.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение “желтых жилетов” отражает "гигантский коллективный провал".

Источник: УНН
Теги: Франция, Париж, желтые жилеты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.