"Желтые жилеты" снова протестуют в Париже

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Париже в субботу, 23 февраля, проходит 15-ая акция сторонников "желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на французский телеканал BFM TV.

Несколько сотен сторонников движения "желтых жилетов" начали свое шествие от Триумфальной арки по Елисейским полям. Они планируют пройти через площадь Оперы Гарнье, Пале-Руаяль, площадь Вобан, мост Альма, а заключительной точкой, где пройдет митинг, станет площадь Трокадеро. Еще около 750 "желтых жилетов" расположились на лужайке замка Шамбор.

Все движение транспорта на Елисейских полях перекрыто в связи с акцией протеста.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение “желтых жилетов” отражает "гигантский коллективный провал".