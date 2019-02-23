Двух травмированных туристов спустили с горы Поп Иван и передали медикам

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Горные спасатели передали работникам скорой медицинской помощи двух пострадавших туристов с горы Поп Иван. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В 15:45 с вершины горы Поп Иван в урочище Погрилец горные спасатели транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи первого пострадавшего 1984 года рождения. Мужчину направили в Верховинскую ЦРБ ", - говорится в сообщении.

Также, в 16:19 медикам передали второго пострадавшего 1987 года рождения, которого тоже направили в Верховинскую ЦРБ.

По информации ДСНС, оба пострадавших "с гипотермией и обморожением конечностей и лица".

Напомним, спасательная группа в 13:30 начала транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух травмированных туристов.

Как сообщал УНН, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.