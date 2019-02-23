Микроавтобус подорвался на мине на оккупированном Донбассе, есть жертвы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленевка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что по предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

"В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, на блокпосту в селе Кременец Донецкой области в ожидании перехода умер пожилой мужчина.