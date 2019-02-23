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В Киеве авто влетело в столб возле остановки, есть жертвы

В Киеве авто влетело в столб возле остановки, есть жертвы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Киеве водитель Audi совершил наезд на электроопору, стоявшую на остановке общественного транспорта. В результате ДТП скончался один человек, еще один находится в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Утром в Днепровском районе, по предварительной информации, управляя Audi, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с электроопорой, которая стояла на остановке. В результате ДТП пассажир иномарки от полученных травм скончался в карете "скорой" помощи", - говорится в сообщении.

Также пострадала пожилая женщина, которая в этот момент находилась на остановке. Сейчас пострадавшая находится в больнице. После совершения ДТП водитель оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся.

По информации полиции, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водителю грозит наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, во Львовской области, в результате ДТП на автодороге Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле одного из сел Пустомытовского района пострадали три человека.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, жертвы
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