МКС может создать военный трибунал по преступлениям России в Украине - прокурор АРК

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Международный уголовный суд (МУС) может специально создать военный трибунал для рассмотрения "Ситуации в Украине" (официальное название дела по Украине в МКС). Такую уверенность выразил прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Мамедова для "Зеркала недели".

"Международный уголовный суд может даже специально создать военный трибунал для рассмотрения "Ситуации в Украине", сообщил Мамедов.

Прокурор считает, что важно показать Международному уголовному суду, что Украина как государство, у которой остается юрисдикция над оккупированной территорией, делает все возможное, чтобы прояснить истину и свершить правосудие.

На данном этапе не удастся привлечь к ответственности ряд должностных лиц РФ из-за того, что они наделены политическим или дипломатическим иммунитетом.

"Поэтому мы Международному уголовному суду говорим, что не можем эту категорию людей привлечь к уголовной ответственности, и вам необходимо начать официальное расследование этой ситуации", - сообщил прокурор Крыма.

"Мы ситуацию в Крыму квалифицируем как попытку полной аннексии страной-агрессором территории Автономной республики Крым и Севастополя. Что это значит? Это значит, что страна-агрессор ведет определенную политику в отношении Украины, на отдельно взятой части ее территории. Преступление связано с изменением демографического состава населения территории, а именно: с депортацией и колонизацией - замещением местного населения гражданами РФ", - рассказал Мамедов.

В каждой ситуации, где есть состав преступления, крымская прокуратура доказывает причастность конкретных должностных лиц оккупационной власти и страны-агрессора к совершению того или иного преступления.

"Показываем причинно-следственную связь между, например, убийством Решата Аметова и оккупацией территории. Связь факта исчезновения Тимура Шаймарданова и действий страны-агрессора, ее высокопоставленных лиц. Точно так же - политика национализации частной и государственной собственности в Крыму. Призыв жителей Крыма в армию России - это следствие навязывания гражданства Российской Федерации жителям автономии и Севастополя. И многое другое", - сообщил Мамедов.

Напомним, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что на территории оккупированного Крыма наблюдается не просто коллапс общества и экономики, там очевидные этнические преследования, террор, похищения, убийства, издевательства над украинскими гражданами, притеснения меньшинств, как этнических, так и религиозных, преследования правозащитников, ограничения возможностей возвращения людей на эти территории.