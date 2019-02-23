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Суббота, 23 февраля 2019, 19:20 • Сергей Куркович • 3855
Шахматист из Винницы стал призером международных соревнований во Франции
Сергей Федорчук
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Винницкий гроссмейстер Сергей Федорчук занял второе место на популярном турнире "35e Open International de Cappelle Grille", финишировавший во французской Каппель-ля-Гранд, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы" в Facebook.
Наш земляк набрал 7,5 очка из 9-ти возможных, разделил 1-5 место и стал вторым по дополнительному показателю.
Еще два представителя Украины - Валерий Гринев и Артем Омеля, записали в свой актив по 6,5 очка и заняли 20-е и 23 места соответственно.
Отмечается, что всего в турнире принимали участие 332 участника.
Напомним, шахматист из Черновцов стал призером соревнований в Иране.
Источник: УНН