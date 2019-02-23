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Ким Чен Ын на бронированном поезде отправился на встречу с Трампом

Ким Чен Ын на бронированном поезде отправился на встречу с Трампом

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 23 февраля отправился на бронированном поезде из Пхеньяна в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По данным дипломатических источников, путь в столицу Вьетнама Ким Чен Ын осуществит транзитом через Китай, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Расстояние от Пхеньяна в Ханой составляет более 4,5 тысячи километров. Руководитель КНДР проведет в дороге более двух дней.

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Вторая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля. Первые переговоры лидеров двух государств состоялись 12 июня 2018 в Сингапуре. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США.

Напомним, Трамп не спешит с вопросом денуклеаризации КНДР.

Источник: УНН
Теги: Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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