Ким Чен Ын на бронированном поезде отправился на встречу с Трампом

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 23 февраля отправился на бронированном поезде из Пхеньяна в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По данным дипломатических источников, путь в столицу Вьетнама Ким Чен Ын осуществит транзитом через Китай, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Расстояние от Пхеньяна в Ханой составляет более 4,5 тысячи километров. Руководитель КНДР проведет в дороге более двух дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер КНДР два дня будет путешествовать во Вьетнам на поезде

Вторая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля. Первые переговоры лидеров двух государств состоялись 12 июня 2018 в Сингапуре. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США.

Напомним, Трамп не спешит с вопросом денуклеаризации КНДР.