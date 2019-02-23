Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 05:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
8655
Версия для печати

Хет-трик Месси помог "Барселоне" обыграть "Севилью"

Хет-трик Месси помог "Барселоне" обыграть "Севилью"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В центральной встрече 25 тура испанской Примеры "Севилья" дома противостояла лидеру турнирной таблицы "Барселоне", передает корреспондент УНН.

Быстрый выпад трех футболистов в два защитника позволил открыть счет усилиями Хесуса Наваса. Через четыре минуты Лионель Месси оформил эффектный гол, пробив в верхний угол ворот. На перерыв андалузцы ушли в роли лидера, ведь гол забил Меркадо - 2:1.

Однако во второй части матча результативность Месси оставила "Севилью" без очков. Аргентинский форвард еще однажды попал в "девятку", а также сыграл на добивании. Точку в противостоянии поставил Суарес - 2:4.

Примечательно, что "Барселона" имеет 57 очков и на 10 пунктов оторвалась от "Атлетико". "Севилья" при 37 баллах закрывает 5-ку лучших.

Напомним, дубль Месси спас "Барселону" от поражения во встрече Примеры.

Источник: УНН
Теги: футбол, Испания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.