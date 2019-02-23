Хет-трик Месси помог "Барселоне" обыграть "Севилью"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В центральной встрече 25 тура испанской Примеры "Севилья" дома противостояла лидеру турнирной таблицы "Барселоне", передает корреспондент УНН.

Быстрый выпад трех футболистов в два защитника позволил открыть счет усилиями Хесуса Наваса. Через четыре минуты Лионель Месси оформил эффектный гол, пробив в верхний угол ворот. На перерыв андалузцы ушли в роли лидера, ведь гол забил Меркадо - 2:1.

Однако во второй части матча результативность Месси оставила "Севилью" без очков. Аргентинский форвард еще однажды попал в "девятку", а также сыграл на добивании. Точку в противостоянии поставил Суарес - 2:4.

Примечательно, что "Барселона" имеет 57 очков и на 10 пунктов оторвалась от "Атлетико". "Севилья" при 37 баллах закрывает 5-ку лучших.

Напомним, дубль Месси спас "Барселону" от поражения во встрече Примеры.