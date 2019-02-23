Березенко требует от Авакова извинений

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде, депутат Сергей Березенко призвал министра внутренних дел Арсена Авакова извиниться "за распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию". Так он отреагировал на заявление главы МВД о нарушении депутатом избирательного законодательства, передает УНН.

"Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - говорится в заявлении Березенко, распространенном пресс-службой БПП.

Нардеп также убежден, что причина этого выпада - "политическая ангажированность руководителя МВД".

Ранее министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в интервью DT.UA заявил, что заместитель председателя фракции БПП Сергей Березнко фигурирует в уголовных процессах. Его называют организатором схем. Он - народный депутат, и по нему следственные действия проводить нельзя.