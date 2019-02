Колумбия утверждает, что часть ВС Венесуэлы дезертировала, Каракас разорвал отношения с Боготой

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Оппозиция Венесуэлы и власти Колумбии сообщили о переходе на сторону демонстрантов нескольких венесуэльских силовиков, сообщает УНН.

“Мы разрываем дипломатические отношения с Колумбией”, — сообщил он во время митинга в Каракасе, трансляция которого ведется на странице главы государства в Twitter.

Оппозиция Венесуэлы и власти Колумбии сообщили о переходе на сторону демонстрантов нескольких венесуэльских силовиков. Группа военных, как утверждается, сдалась колумбийским властям, въехав в ограждение на границе на машине. Также на сторону оппозиции якобы перешли несколько женщин-полицейских, которые, если верить видеозаписям, расплакались, когда протестующий уговаривал их пропустить гуманитарную помощь.

В субботу сторонники венесуэльской оппозиции попробовали пересечь границу из Колумбии и Бразилии с гуманитарной помощью. Утром командование вооруженных сил заявило, что по приказу Николаса Мадуро разворачивает войска на границе с Колумбией “для защиты мира и безопасности”. Военные применили слезоточивый газ против жителей приграничного города Уренья, которые попытались разобрать заграждения на перекрытом мосту.

VIDEO: Watch as three Venezuelan troops use their jeep to smash through a security barrier , on the Simon Bolivar bridge, as they desert to neighbouring Colombia pic.twitter.com/xNpbIv0yYo