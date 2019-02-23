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Мадуро: мы не можем больше смотреть, как Колумбия готовит нападение на Венесуэлу

Мадуро: мы не можем больше смотреть, как Колумбия готовит нападение на Венесуэлу

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией, передает УНН.

“Я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с правительством Колумбии. Я даю вашим дипломатическим представителям 24 часа на то, чтобы покинуть страну!” — сообщил он во время митинга в Каракасе, трансляция которого велась на странице главы государства в Twitter.

Президент отметил, что его администрация “была очень терпелива по отношению к Колумбии”. “Но мы не можем больше смотреть, как Колумбия готовит нападение на Венесуэлу”, — подчеркнул он.

Напоминаем, оппозиция Венесуэлы и власти Колумбии сообщила о переходе на сторону демонстрантов нескольких венесуэльских силовиков.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, Венесуэла
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