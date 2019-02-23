Украина выбрала представителя на Евровидение-2019

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украина выбрала своего представителя на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019”, в Израиль представлять страну поедет MARUV, передает УНН.

В субботу 23 февраля в столичном Дворце культуры КПИ состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс “Евровидение-2019”.

В финале соревновались: Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и дуэт ANNA MARIA.

Во время подсчета голосов прошли два выступления — Джамалы и одного из нынешних лидеров по версии букмекеров, представителя Франции Билала Хассани (Bilal Hassani).

От жюри баллы распределились следующим образом: 1 балл — ANNA MARIA, 2 балла — группа Brunettes Shoot Blondes, 3 балла — группа KAZKA, 4 балла — YUKO, 5 баллов — MARUV, высокие 6 баллов — Freedom jazz.

Баллы же телезрителей были такими: 1 балл — YUKO, 2 балла — ANNA MARIA, 3 балла — Brunettes Shoot Blondes, 4 балла — Freedom jazz, 5 баллов — KAZKA, 6 баллов — MARUV.

Всего в телеголосовании приняли участие 167,5 зрителей.

Таким образом победу в отборе вместе с правом представлять Украину — получила MARUV.