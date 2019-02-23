Врачи сообщили о гибели двух человек на границе Венесуэлы и Бразилии

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В венесуэльском городе Санта-Элена-де-Уайрен (штат Боливар) на границе с Бразилией во время столкновений с армией из-за поставок в страну гуманитарной помощи погибли два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врачей, передает УНН.

По данным правозащитной организации “Венесуэльский уголовный форум”, на границе Венесуэлы и Бразилии при столкновениях погибли четыре человека, как минимум 18 получили ранения. Об этом заявил глава организации Альфредо Ромеро в своем видеообращении в Twitter.

Столкновения начались 22 февраля, после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Решение было принято в преддверие начала поставок в страну гуманитарной помощи из США.

Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Оппозиция Венесуэлы и власти Колумбии сообщила о переходе на сторону демонстрантов нескольких венесуэльских силовиков.