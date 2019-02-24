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"Атланта" Леня уступила клубу Михайлюка в матче НБА

"Атланта" Леня уступила клубу Михайлюка в матче НБА

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В регулярном чемпионате НБА наступил поединок команд двух украинцев — “Детройт Пистонс” Святослава Михайлюка гостил в “Атланты Хокс” центрового Алексея Леня, передает корреспондент УНН.

Выйдя со скамейки запасных, Лень с первой попытки реализовал трехочковый бросок через руки оппонента. Также наш центровой провел удачный отрезок в третьей четверти, коли закончил две атаки подряд — дальняя попытка с угла, а также с близкой дистанции с сопротивлением Драммонда.

Доработку Леня в 8 очков (1/1 двухочковые, 2/2 трехочковые), 6 подборов, 1 перехват за 19:40 минуты не хватило “Атланте” для победы — 120:125 в пользу “Пистонс”.

Примечательно, что Святослав Михайлюк не попал в заявку “Детройта” на эту игру.

Заметим, что “Пистонс” с 27 победами при 30 поражениях занимает 8 место Восточной конференции. “Атланта” идет 12-й.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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