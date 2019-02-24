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Более двух десятков венесуэльских силовиков за день перешли на сторону оппозиции

Более двух десятков венесуэльских силовиков за день перешли на сторону оппозиции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Как минимум 23 человека из силовых структур Венесуэлы в субботу перешли границу с Колумбией и приняли сторону оппозиции. Такие данные колумбийского миграционного управления обнародовал в своем Twitter журналист Габриэль Бастидас, информирует УНН.

“Колумбийское миграционное управление сообщает, что к 15:40 (21:40 по Киеву) 23 представителя различных органов безопасности Венесуэлы оказались в Колумбии, заявив о верности конституции (Венесуэлы), — написал Бастидас. — Речь идет о двух женщинах-полицейских, одном спецназовце, одном водителе бронеавтомобиля, 18 бойцах Национальной гвардии и одном офицере ВМС”.

Ранее сообщалось, что не менее 10 военнослужащих, бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции Венесуэлы, находящихся на границе с Колумбией, в субботу перешли на сторону оппозиции. По данным венесуэльского телеканала VPI, одним из них стал боец спецназа, перебежавший на территорию Колумбии по мосту имени Симона Боливара. Известно, что в числе перебежчиков есть как минимум один офицер — майор Уго Энрике Парра Мартинес. По информации колумбийского телеканала RCN, еще две сотрудницы венесуэльских правоохранительных органов перешли на территорию Колумбии.

Как сообщал УНН, врачи сообщили о гибели двух человек на границе Венесуэлы и Бразилии.

Источник: УНН
Теги: Венесуэла
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