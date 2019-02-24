Украинца назначили на должность вице-президента Европейской Конфедерации бокса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президента Федерации бокса Украины, член Исполкома Международной боксерской Ассоциации (AIBA) — Владимира Продивус, избран вице-президентом Европейской Конфедерации бокса (EUBC). Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

Кандидатура Владимира Продивуса была поддержана подавляющим большинством членов Генеральной Ассамблеи “EUBC”.

“Для меня большая честь занять пост вице-президента Европейской конфедерации бокса и представлять наше государство и украинский бокс на мировом уровне. Убежден, что благодаря совместным усилиям нового руководства EUBC, а также обновленному составу Исполнительного комитета, нам удастся вывести европейский бокс на новый качественный уровень”, — отметил президент ФБУ Владимир Продивус.

Стоит отметить, что в рамках заседания Генеральной Ассамблеи были выбраны три вице-президента “EUBC” из пяти представленных кандидатур. Вместе с Украиной претендовали занять данную должность представители России, Нидерландов, Турции и Молдовы.