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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн/доллар

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На 24 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,00 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 февраля установлены на таком уровне:

27.002630 грн за доллар;

30.658786 грн за евро;

0.412000 грн за российский рубль;

35.319148 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 февраля курс всех валют — остался неизменным.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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