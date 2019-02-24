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Воскресенье, 24 февраля 2019, 06:35 • УНН • 8235
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн/доллар
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На 24 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,00 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 февраля установлены на таком уровне:
27.002630 грн за доллар;
30.658786 грн за евро;
0.412000 грн за российский рубль;
35.319148 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 февраля курс всех валют — остался неизменным.
Источник: УНН