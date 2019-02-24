В Днепропетровской области во время пожара в многоэтажке - спасены 10 человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В городе Павлоград Днепропетровской области во время пожара пожарными спасены 10 жителей многоэтажки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в регионе.

23 февраля в 20:00 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в квартире багатоверхового дома по улице Толстова города Павлоград.

По указанному адресу направлено очередные отделения 27 и 37 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в трехкомнатной квартире, расположенной на 1 этаже 5-этажного жилого дома.

Спасатели сообщили: “По уточненной информации с помощью спецсредств сотрудниками Службы спасения „101“ было спасено 10 человек, из них 2 ребенка, а именно:

со 2-го этажа дома с помощью триколенной лестницы спасены двое женщин и мужчина;

с 4-го этажа дома по автолестнице снят мужчина, женщина и 15-летнего мальчик;

звеном газодымозащитной службы из квартиры, расположенной на 5 этаже, вынесен мальчик, 2016 года рождения;

с помощью ношей по лестничной клетке вынесено из задымленного подъезда еще трех женщин.

Работниками скорой медицинской помощи проведен осмотр всех спасенных лиц”.

По окончательным данным в Павлоградской городской больницы № 4 госпитализированы 4 человека: с отравлением продуктами горения легкой степени две женщины, 64-х и 82-х годов, а также 15-летний мальчик. 70-летнюю женщину, которая находилась без сознания, в тяжелом состоянии направлены в реанимационное отделение этого же медицинского учреждения. Пожар локализован в 21:05 и ликвидирован в 22:20.