Гол Петряк помог получить крупную победу клубу Реброва в Венгрии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В 22-м туре чемпионата Венгрии “Ференцварош” Ивана Петряк на своем поле принимал десятую команду турнирной таблицы — “Академию Пушкаша”, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе команды Сергея Реброва, сыграл полную встречу, отметился забитым мячом, заработал пенальти и помог команде одержать первую победу за три тура — 4:0.

Еще один украинец в составе хозяев, хавбек Игорь Харатин, также провел на поле все игровое время.

Имея в активе 46 очков, “Ференцварош” продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в этом сезоне Петряк провел в составе “Ференцвароша” 26 поединков, в которых отличился шестью забитыми мячами и шестью результативными пасами.