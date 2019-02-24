Украинская пара фигуристов победила на турнире в Израиле

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Александра Назарова и Максим Никитин завоевали победу в спортивных танцах на льду на международном турнире “Open Ice Mall Cup”, который завершился в израильском городе Эйлат, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Украинский дуэт уверенно выиграл как ритмичный, так и произвольный танец, набрав всего 187,20 баллов. В произвольной программе Назарова/Никитин показали результат 113,83. Техническая оценка украинских фигуристов составила 63,73, а компоненты судьи оценили в 50,10 баллов.

Наши фигуристы почти на десять баллов обошли российских танцоров Софию Евдокимову/Егора Базина — 177,39, занявшие второе место. На третьем — также россияне Ксения Конкина/Павел Дроздов — 172,24.

Стоит отметить, что Назарова и Никитин тренируются в Париже у Фабьян Бурзы и в Харькове у Галины Чуриловой.