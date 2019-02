Белый дом прокомментировал сожжение грузовиков с помощью на границе Венесуэлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Поджог венесуэльскими силовиками трех грузовиков с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией доказывает, что правительство лидера Венесуэлы Николаса Мадуро является бесчеловечным и нелегитимным. Такое мнение выразил в субботу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки в своем Twitter, передает УНН.

“Мадуро и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную для народа Венесуэлы, вместо того, чтобы позволить (лидеру венесуэльской оппозиции Хуану) Гуайдо и его команде доставить ее из Колумбии. И снова Мадуро доказал свою нелегитимность и бесчеловечность”, — написал Марки, прикрепив к сообщению фотографию с горящим грузом.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter призвал “страны, которые все еще признают Мадуро обратить внимание на то, что они поддерживают” и что происходит на границе Венесуэлы и Колумбии. “Бандиты в масках, мирные жители, убитые боевыми патронами, и горящие грузовики с крайне необходимыми продуктами и лекарствами. Это был ответ Мадуро на мирные усилия по оказанию помощи венесуэльцам”, — написал Болтон.

