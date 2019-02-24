Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 05:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
2865
Версия для печати

Белый дом прокомментировал сожжение грузовиков с помощью на границе Венесуэлы

Белый дом прокомментировал сожжение грузовиков с помощью на границе Венесуэлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Поджог венесуэльскими силовиками трех грузовиков с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией доказывает, что правительство лидера Венесуэлы Николаса Мадуро является бесчеловечным и нелегитимным. Такое мнение выразил в субботу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки в своем Twitter, передает УНН.

“Мадуро и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную для народа Венесуэлы, вместо того, чтобы позволить (лидеру венесуэльской оппозиции Хуану) Гуайдо и его команде доставить ее из Колумбии. И снова Мадуро доказал свою нелегитимность и бесчеловечность”, — написал Марки, прикрепив к сообщению фотографию с горящим грузом.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter призвал “страны, которые все еще признают Мадуро обратить внимание на то, что они поддерживают” и что происходит на границе Венесуэлы и Колумбии. “Бандиты в масках, мирные жители, убитые боевыми патронами, и горящие грузовики с крайне необходимыми продуктами и лекарствами. Это был ответ Мадуро на мирные усилия по оказанию помощи венесуэльцам”, — написал Болтон.

Как сообщал УНН, президент Колумбии приказал вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью.

Источник: УНН
Теги: США, гуманитарная помощь, Белый дом, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.