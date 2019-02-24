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Красный Крест сообщил, что его эмблему использовали незаконно на границе Венесуэлы

Красный Крест сообщил, что его эмблему использовали незаконно на границе Венесуэлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предостерегла от неправомерного использования ее эмблемы. В опубликованном в субботу в Twitter заявлении она отметила, что располагает сведениями о подобных действиях со стороны “некоторых людей” в районе границы Венесуэлы с Колумбией и Венесуэлы с Бразилией, и это может поставить под угрозу ее нейтралитет и беспристрастность, передает УНН.

“Мы узнали, что некоторые люди, не являющиеся сотрудниками общества Красного Креста Колумбии и общества Красного Креста Венесуэлы носят эмблемы Красного Креста на границе Колумбии с Венесуэлой и Бразилии с Венесуэлой, — говорится в заявлении. — Мы призываем их прекратить это делать. Они могут считать, что поступают правильно, однако они ставят под угрозу наш нейтралитет, беспристрастность и независимость”.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу “дешевым шоу олигархии”. В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

Как отмечал УНН Белый дом прокомментировал сожжение грузовиков с помощью на границе Венесуэлы.

Источник: УНН
Теги: Красный Крест, Венесуэла
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