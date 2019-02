Красный Крест сообщил, что его эмблему использовали незаконно на границе Венесуэлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предостерегла от неправомерного использования ее эмблемы. В опубликованном в субботу в Twitter заявлении она отметила, что располагает сведениями о подобных действиях со стороны “некоторых людей” в районе границы Венесуэлы с Колумбией и Венесуэлы с Бразилией, и это может поставить под угрозу ее нейтралитет и беспристрастность, передает УНН.

“Мы узнали, что некоторые люди, не являющиеся сотрудниками общества Красного Креста Колумбии и общества Красного Креста Венесуэлы носят эмблемы Красного Креста на границе Колумбии с Венесуэлой и Бразилии с Венесуэлой, — говорится в заявлении. — Мы призываем их прекратить это делать. Они могут считать, что поступают правильно, однако они ставят под угрозу наш нейтралитет, беспристрастность и независимость”.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу “дешевым шоу олигархии”. В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

