Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 12:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
9450
Версия для печати

Военные Колумбии разворачивают силы у моста на границе с Венесуэлой - СМИ

Военные Колумбии разворачивают силы у моста на границе с Венесуэлой - СМИ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Представители колумбийских вооруженных сил начали располагаться у международного моста Симона Боливара, который соединяет Колумбию с Венесуэлой в городе Кукута. Об этом сообщил телеканал TVV в своем Twitter, передает УНН.

“Военнослужащие колумбийских вооруженных сил дислоцировались у моста Симона Боливара, когда сотрудники венесуэльской полиции вошли на территорию Колумбии”, — говорится в сообщении.

На видео, которое было прикреплено к твиту, видны люди в военной форме с длинноствольным оружием, которые стоят у моста.

Ранее венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Венесуэлу. Против них был использован слезоточивый газ.

Как отмечал УНН, президент Колумбии Иван Дуке распорядился вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью, которая предназначалась для Венесуэлы.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.