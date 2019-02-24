Военные Колумбии разворачивают силы у моста на границе с Венесуэлой - СМИ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Представители колумбийских вооруженных сил начали располагаться у международного моста Симона Боливара, который соединяет Колумбию с Венесуэлой в городе Кукута. Об этом сообщил телеканал TVV в своем Twitter, передает УНН.

“Военнослужащие колумбийских вооруженных сил дислоцировались у моста Симона Боливара, когда сотрудники венесуэльской полиции вошли на территорию Колумбии”, — говорится в сообщении.

На видео, которое было прикреплено к твиту, видны люди в военной форме с длинноствольным оружием, которые стоят у моста.

Ранее венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Венесуэлу. Против них был использован слезоточивый газ.

Как отмечал УНН, президент Колумбии Иван Дуке распорядился вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью, которая предназначалась для Венесуэлы.