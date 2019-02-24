В ближайшие двое суток НСТУ решит, будет ли представлять MARUV Украину на Евровидении

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Общественный вещатель, который выбирает и отвечает за представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не принял окончательное решение. Об этом одному из украинских СМИ сообщили член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова, информирует УНН.

НСТУ примет решение в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение ближайших 24 часов.

Кольцова сообщила, что: “Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может ли представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV”.

На вопрос, при изменении ситуации Украину будет представлять группа Freedom Jazz, которая занял второе место в нацотборе, Кольцова ответила: “К сожалению пока не могу сказать”. Также она добавила, что MARUV должна четко ответить касательно гастролей в РФ.

Стоит также отметить, что новость о результатах национального отбора — на данный момент опубликовали на официальном сайте песенного конкурса.

Напоминаем, Украина выбрала представителя на Евровидение-2019.