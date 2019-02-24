ВМС Венесуэлы задержали корабль с гумпомощью - журналистка

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Группа кораблей Военно-морских сил (ВМС) Венесуэлы в субботу задержала судно с гуманитарной помощью, следовавшее в республику из Пуэрто-Рико. Об этом сообщила на своей странице в Twitter венесуэльская журналистка Мариана Рейес, информирует УНН.

“Корабли ВМС Венесуэлы не дают судну продолжать движение, — написала Рейес. — Звучат угрозы открыть огонь и отправить судно к острову Бонэйр. Предпринимаются попытки вести переговоры”.

Позднее журналистка указала, что судно “развернулось и легло на обратный курс”. “Оно движется в международных водах и ждет дальнейших указаний”, — добавила Рейес.

Ранее сообщалось, что шесть кораблей ВМС Венесуэлы, в том числе один фрегат, отправились на перехват судна, которое покинуло Пуэрто-Рико в минувшую среду с 250 тоннами гуманитарной помощи на борту.

Как информировал УНН, на территории Колумбии попросили убежища более 60 венесуэльских военных.