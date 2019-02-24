Российский экзархат Европы проголосовал против решений Константинополя по отношению к себе

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Внеочередные епархиальное собрание православных приходов русской традиции в Западной Европе проголосовало против решения Синода Константинопольского патриархата об отмене Западноевропейского архиепископата, об этом сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мы не согласились с решением Константинопольского патриархата, — отметил источник. — Архиепископия будет сохранена”.

По его словам, “191 участник собрания проголосовал против притязаний Константинополя, иное мнение выразили только 15 человек”. “Решение о выборе юрисдикции будет принято в июне”, — сообщил собеседник ТАСС.

Напоминаем, ападноевропейский экзархат русских церквей, упраздненный Константинопольским синодом в ноябре 2018 года, отверг призыв Константинополя перейти в подчинение его архиереям на территории каждой из стран Европы. Письмо Константинополя, обращенное к священникам и диаконам с просьбой прекратить поминать своего собственного архиепископа, в русском экзархате назвали вмешательством извне и напомнили, что глава экзархата, архиепископ Хариопольский Иоанн, является действующим епископом Константинопольского патриархата, и его статус “единственного епархиального епископа” русского экзархата “канонически и юридически неопровержим”.