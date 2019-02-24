Гуайдо призвал мир рассматривать "любой вариант" решения ситуации в Венесуэле

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть все варианты урегулирования кризисной ситуации в стране, передает УНН.

“Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться”, — написал он в Twitter.

Как утверждает Гуайдо, “внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения” Венесуэлы.

Ранее в субботу противники действующего президента Николаса Мадуро попытались доставить в республику иностранную гуманитарную помощь, несмотря на сопротивление властей. В нескольких регионах Венесуэлы произошли ожесточенные столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции. К настоящему моменту известно о гибели нескольких человек, счет пострадавших идет на сотни.

Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando.



¡La esperanza nació para no morir, Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) 24 лютого 2019 р.

Как отмечал УНН, венесуэльские военные применили в субботу слезоточивый газ и резиновые пули против участников протеста, которые находились на территории Бразилии. С таким утверждением выступил полковник сухопутных войск бразильской армии Жозе Жакауна.