Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 12:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
9045
Версия для печати

Гуайдо призвал мир рассматривать "любой вариант" решения ситуации в Венесуэле

Гуайдо призвал мир рассматривать "любой вариант" решения ситуации в Венесуэле

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть все варианты урегулирования кризисной ситуации в стране, передает УНН.

“Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться”, — написал он в Twitter.

Как утверждает Гуайдо, “внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения” Венесуэлы.

Ранее в субботу противники действующего президента Николаса Мадуро попытались доставить в республику иностранную гуманитарную помощь, несмотря на сопротивление властей. В нескольких регионах Венесуэлы произошли ожесточенные столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции. К настоящему моменту известно о гибели нескольких человек, счет пострадавших идет на сотни.

Как отмечал УНН, венесуэльские военные применили в субботу слезоточивый газ и резиновые пули против участников протеста, которые находились на территории Бразилии. С таким утверждением выступил полковник сухопутных войск бразильской армии Жозе Жакауна.

Источник: УНН
Теги: Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.