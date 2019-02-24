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Столичная полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

Столичная полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Столичные правоохранители проверяют информацию о возможном подкупе избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киеве.

В социальной сети появилась информация о денежном вознаграждении за участие в акции в поддержку одного из кандидатов в Президенты Украины. Массовое мероприятие запланировано на 24 февраля в Кировоградской области.

“В полицию Киева поступило заявление от директора общественной организации о том, что в социальной сети появился фейковый аккаунт их сообщества. Мужчина отметил, что на этой странице размещены призывы об участии граждан в акции в поддержку одного из кандидатов на президентских выборах. За пребывание на таком мероприятии в парке города Гайворон обещают вознаграждение в размере 600 гривен”, — указано в сообщении правоохранителей.

По данному факту следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начали уголовное производство по ч. 2 ст. 160, которая предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напоминаем, Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, полиция, Национальная полиция, подкуп
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