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За минувшие сутки полиция столицы получила 107 сообщений о кражах

За минувшие сутки полиция столицы получила 107 сообщений о кражах

КИЕВ. 24 февраля. УНН. За прошедшие сутки в органы внутренних дел столицы поступило 216 сообщений, среди которых - 107 кражи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киева.

"Среди них: разбойные нападения - 1; грабежи - 7; хулиганства - 5; кражи - 107; незаконные завладения автотранспортом - 2", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в 43 случаях подозреваемые лица установлены.

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Напомним, 22 февраля в Украине полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, кражи
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