В Киеве горел гаражный кооператив, взорвались газовые баллоны

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На улице Бориспольской, 53, что в Дарницком районе столицы, произошел пожар в гаражном кооперативе. Во время пожара в ангаре взорвалось несколько газовых баллонов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в городе Киеве.

"На место происшествия было сразу же направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что на территории гаражного кооператива горит ангар на площади 250 кв. м. В 20:20 пожар был локализован, а в 21:05-ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Спасатели добавили, что ангаре находились горюче-смазочные материалы, а также на территории кооператива не было пожарного водоснабжения, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральные линии на расстояние более 500 м и осуществлять постоянный подвоз воды.

Во время пожара в ангаре взорвалось несколько газовых баллонов.

Спасатель не допустили распространения пожара на рядом расположенные гаражи. К счастью, погибших и травмированных нет.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

На место происшествия выезжало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 55 человек личного состава.

Напомним, в городе Павлоград Днепропетровской области во время пожара пожарными спасены 10 жителей многоэтажки.