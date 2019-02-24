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Отравление алкоголем в Индии: число жертв превысило 140 человек

Отравление алкоголем в Индии: число жертв превысило 140 человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Число жертв отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии превысило 140 человек. По словам министра здравоохранения штата Ассам Химанта Бисва Шарма, еще около 300 человек находятся в больницах, некоторые - в тяжелом состоянии, передаёт УНН со ссылкой на News18.

Сообщается, что по состоянию на сегодня полиция арестовала 12 человек, в том числе владельцев незаконного завода по производству спиртных напитков, произведенного в стране, в результате инцидента.

Ранее сообщалось о 110 жертвах отравления.

Как сообщал УНН, среди жертв большое число женщин. По информации СМИ, погибшие в основном являлись работниками чайных плантаций в штате Ассам. Пострадавшие употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека были задержаны.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, погибшие, Индия
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