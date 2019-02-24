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В очередях на пунктах пропуска на Донбассе собралось более 200 авто

В очередях на пунктах пропуска на Донбассе собралось более 200 авто

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе на въезд и выезд находилось 235 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 30/65 ", - говорится в сообщении.

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Пограничники добавили, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток через КПВВ был несколько снижен. Всего через контрольные пункты последовало 23 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.

Напомним, на оккупированный Донбасс через КПВВ "Новотроицкое" последовали 9 грузовиков от Миссии Международного комитета "Красный Крест".

Источник: УНН
Теги: пограничники, автомобили, КПВВ, очереди
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