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В Одесской области автомобиль попал под электричку, есть погибшие

В Одесской области автомобиль попал под электричку, есть погибшие

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Одесской области водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с елеткричкой, в результате чего погибли два человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"ЧП произошло около трех ночи на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ. Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой", - говорится в сообщении.

В результате столкновения автомобиля с электричкой водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами - ред.) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве водитель Audi совершил наезд на электроопору, стоявшую на остановке общественного транспорта. Вследствие ДТП скончался один человек, еще один находится в больнице.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесса и Одесская область, полиция, погибшие
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