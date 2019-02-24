Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 17:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
15000
Версия для печати

На авиашоу Aero India сгорели 300 автомобилей

На авиашоу Aero India сгорели 300 автомобилей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор сгорели около 300 транспортных средств. Об этом в своём блоге в Twitter написал старший офицер индийской полиции, комиссар полиции города Бангалор М. Н. Редди, передаёт УНН.

"Всего в результате пожара сгорело 300 автомобилей. Огонь полностью потушен. 10 машин Пожарных Сил и 5 других пожарных машин боролись с огнем", - написал глава полиции.

По информации местных СМИ, пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходило международное авиашоу. Полиция предполагает, что пожар мог возникнуть из-за непогашенной сигареты, выброшенной в сухую траву.

Aero India 2019 - крупнейшая в Азии выставка военной авиации пройдет с 20 по 24 февраля 2019 в Бангалоре - столице штата Карнатака на юге Индии, которая считается центром высокотехнологичной промышленности страны.

Как сообщал УНН, за день до открытия шоу Aero India в Бангалоре потерпели крушение два самолета команды Suryakiran Aerobatic ВВС Индии.

Источник: УНН
Теги: самолет, Индия, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.