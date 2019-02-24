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За минувшие сутки разыскали и вернули домой 34 ребенка

За минувшие сутки разыскали и вернули домой 34 ребенка

КИЕВ. 24 февраля. УНН. За прошедшие сутки, 23 февраля, полицейские разыскали и вернули домой 34 ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"За прошедшие сутки нашими полицейскими было разыскано и возвращено домой 34 ребенка. Сегодня дети находится в безопасности рядом с родными и близкими", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киевской области объявлено в розыск двух несовершеннолетних воспитанников одного из реабилитационных центров.

Источник: УНН
Теги: полиция, дети, розыск
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