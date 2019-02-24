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В ОБСЕ шокированы новостью о взрыве у блокпоста "Оленовка"

В ОБСЕ шокированы новостью о взрыве у блокпоста "Оленовка"

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе глубоко шокированы новостью о подрыве на противотанковой мине микроавтобуса, перевозившего гражданских лиц вблизи блокпоста боевиков, и высказали недовольство в связи с неспособностью сторон выполнить обязательства по разминированию. Об этом написал министр иностранных дел Словакии и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирослав Лайчак на своей странице в Twitter, передаёт УНН.

"Сегодня я был шокирован взрывом машины на контрольно-пропускном пункте "Оленовка", в результате которого погибли 2 мирных жителя, а третий получил серьезные ранения; мои искренние соболезнования близким погибших. Я решительно осуждаю неспособность сторон выполнить свои обязательства по разминированию“, — заявил Лайчак.

Своё недовольство произошедшим высказал и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан.

“Меня глубоко опечалила новость о том, что вчера на контрольно-пропускном пункте "Оленовка" были убиты 2 мирных жителя и один серьезно ранен. Эти люди пересекают линию соприкосновения, чтобы забирать пенсии, посещать родственников или покупать лекарства. Стороны должны защищать их”, — написал он в соцсети.

Напомним, 23 февраля на временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц. По информации прес-центра ООС, в результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, блокпост, взрывы, мина
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