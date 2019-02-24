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В Москве тысячи людей вышли на марш памяти Немцова, есть задержаный

В Москве тысячи людей вышли на марш памяти Немцова, есть задержаный

фотогалерея

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Москве начался марш памяти Бориса Немцова. По состоянию на 13:50 за московским временем, в нем участвуют 6,1 тысячи человек, передаёт УНН со ссылкой на “Новую газету”.

Участники акции скандируют: “Россия будет свободной!”, “Наше имя Борис Немцов”.

По информации издания, на акции в Москве присутствуют колонна “Обмен всех на всех”, участники марша с флагами “Бессрочка” (участники “Бессрочного протеста”), члены партий “Яблоко” и “солидарность”, а также сторонники политика Алексея Навального.

Также есть колонна с черным баннером “Каждого припомним”, в ней люди стоят с черно-белыми портретами убитых журналистов Анастасии Бабуровой, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, Владислава Листьева, Юрия Щекочихина, Натальи Эстемировой, Дмитрия Холодова и других.

В то же время, по информации “МБХ Медиа”, на марш в Москве вышло уже около 8 тысяч человек. Как сообщает издание — уже есть первый задержанный.

В то же время, по данным "Белого счетчика", на Марш памяти Немцова пришли более 10 тысяч человек.


“Активиста задержали за то, что он принес на акцию плакат с нецензурными высказываниями о Путине”, — пишет издание.

Напомним, 24 февраля по всей России проходят акции в память об известном российском политике, оппозиционере, государственном и общественном деятеле Борисе Немцове.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, Борис Немцов, марш
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