В Крыму умер ветеран крымскотатарского национального движения

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В воскресенье, 24 февраля в Симферополе умер ветеран крымскотатарского национального движения Али Кадыров. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации “Крымская солидарность” в Facebook, передает УНН.

“Сегодня умер активист крымскотатарского народа Али агъа Кадыров. Он был в числе тех, кого по-настоящему беспокоила судьба своих единоверцев”, — сообщили в организации.

Отмечается, что Али агъа Кадыров неоднократно присутствовал на встречах общественного объединения “Крымская солидарность” и выражал слова поддержки всему народу.

“Выражаем слова соболезнования семье и близким Али агъа Кадырова. О дате и времени дженазе сообщим позже”, — написали правозащитники.

Как сообщал УНН, летом пришлого года крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в оккупированном Крыму.



