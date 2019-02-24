В Полтавской области дерево насмерть убило человека

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Полтавской области, в селе Тарандинцы Лубенского района, во время опилки деревьев травмирован мужчина, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

"23.02.2019 года в Лубенскую ЦРБ с предварительным диагнозом: поле травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер, тупая травма живота госпитализирован гражданин Ф. 1966 года, житель с. Тарандинцы Лубенского района, который впоследствии умер в реанимационном отделении больницы. Травмы пострадавший получил опиливая на собственном дворе фруктового дерева, которое упало на хозяина", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области во время опилки древесины 17-летний парень погиб в результате падения на него дерева.



