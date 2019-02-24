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Карла Лагерфельда кремировали во Франции

Карла Лагерфельда кремировали во Франции

Карл Лагерфельд

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Легенда мира моды Карл Лагерфельд был кремирован в пятницу в Нантере, западням пригороде Парижа, на “очень закрытой” церемонии, передаёт УНН со ссылкой на DW.

Как пишет издание, Лагерфельд давно настаивал на том, что он “скорее умрет”, чем будет похоронен.

“Я просто хочу исчезнуть, как животные в девственном лесу. Ужасно обременять людей своими останками”, — сказал он, выступая на французском телевидении в 2015 году.

Также сообщается, что Лагерфельд не хотел грандиозных похорон.

Пепел Лагерфельда, вероятно, будет развеян там же, где и пепел его матери и его второй половинки, заявил его лейбл в среду.

“Я просил, чтобы меня кремировали и чтобы мой прах развеяли с пеплом моей матери ... и прахом Шупетт (его кошки - ред.), если она умрет раньше меня”, — сказал он в одном из своих последних интервью.

Кремация была сделана в частном порядке, и на ней присутствовали близкие родственники и друзья, включая Вирджиню Виард, преемницу Лагерфельда в Chanel.

Напомним, Лагерфельд умер 19 февраля в возрасте 85 лет от осложнений рака поджелудочной железы.

Источник: УНН
Теги: культура, мода
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