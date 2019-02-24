Командир военного полигона требовал "откат" в 24 тысячи долларов США

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Правоохранители Ровенской области задержали командира военного полигона при получении 7 тысяч долларов США от представителя коммерческой структуры. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

Так, следователи ГБР и СБУ в Ровенской области разоблачили командира военного полигона на вымогательстве от представителя коммерческой структуры 24 тысяч долларов США.

По предварительным данным, командир полигона требовал у одной из коммерческих структур так называемый "откат" за заключенные контракты по поставке оборудования видеонаблюдения на территории полигона. В дальнейшем военный обещал компании содействие в заключении новых контрактов за так называемые "откаты" в размере 10% от суммы сделки.

Командира военного полигона задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов США. Получение 3 тысяч долларов правоохранители задокументировали ранее.

Сейчас по военному продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос вручения задержанному сообщение о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины), а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Процессуальное руководство уголовного производства осуществляет военная прокуратура Хмельницкого гарнизона.

Как сообщал УНН, 23 февраля в пункте пропуска "Дольск" на Волыни гражданин России пытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы Украины.



